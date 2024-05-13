Що відбувалося на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу наголосила, що у другій половині минулого тижня попит помірно збільшився й курс гривні до долара навіть трохи зріс. Зокрема, в п’ятницю котирування на ВРУ тимчасово сягали позначки 39,78 гривні за долар.

Читайте також Україна експортувала рекордну кількість морозива: попит на нього стрімко зростає

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це спровокувало ситуативне зростання курсу продажу на готівковому ринку вище позначки 40 гривень за долар.

Варто зауважити, що цей курсовий сплеск, доволі оперативно погасив НБУ. Регулятор посилив свою присутність на ринку.

Яким буде курс

Протягом минулого тижня торги на ВРУ завершувалися котируваннями в межах 39,5 – 39,6 гривні за долар. У відповідь до діапазону 39,85 – 39,95 гривні за долар знизився й готівковий курс. Підвищена курсова волатильність, скоріш за все, супроводжуватиме й торги цього тижня.

На мою думку, протягом цього тижня готівковий курс продажу американської валюти знаходитиметься в діапазоні 39,5 – 40,2 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

З одного боку, додатковий попит на іноземну валюту найближчими тижнями формуватимуть ухвалені регулятором рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу. З іншого боку, ближче до кінця тижня слід очікувати на посилення пропозиції валюти через наближення 20 травня, коли бізнес має сплатити податки за I квартал.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.