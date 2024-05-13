Куди Україна експортує морозиво
Загальний дохід від експорту морозива у 2023 році виріс на 67% і сягнув рекордних 32 мільйонів доларів.
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Більшість морозива було продано в країни Євросоюзу, де виручка склала понад 19 мільйонів доларів. Це – 60% від загального експорту.
Як зріс експорт морозива за останні роки / Ігфографіка – Українська асоціація аграрного експорту
Скільки морозива придбали різні країни у 2023 році:
- Молдова – 2 301 тонну;
- Німеччина 1 909 тонн;
- Польща – 1 873 тонни;
- Ізраїль – 963 тонни;
- Литва – 509 тонн;
- Чехія – 425 тонн.
Експорт у 2024 році
У першому кварталі 2024 року експорт українського морозива зріс на 23%, досягнувши 2 тисяч тонн. Це принесло країні дохід у понад 7 мільйонів доларів, що на 25% більше порівняно з минулим роком.
Крім того, спостерігається розширення експорту на ринки таких країн як Саудівська Аравія, Філіппіни, Малайзія та Сінгапур. Розвиток ринків у різних регіонах може сприяти стабілізації валютних надходжень, попри сезонні коливання виробництва та споживання морозива.