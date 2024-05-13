Куда Украина экспортирует мороженое

Общий доход от экспорта мороженого в 2023 году вырос на 67% и достиг рекордных 32 миллионов долларов.

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Большинство мороженого было продано в страны Евросоюза, где выручка составила более 19 миллионов долларов. Это – 60% от общего экспорта.

Как вырос экспорт мороженого за последние годы / Игфографика – Украинская ассоциация аграрного экспорта

Интересно! Основными покупателями украинского мороженого в 2023 году стали Молдова, Германия, Польша, Израиль, Литва и Чехия. Также мороженое было отправлено в Ирак, США, Китая, ОАЭ, Кот-д'Ивуара, Гамбии и Канады, что подчеркивает разнообразие экспортных рынков.

Сколько мороженого приобрели разные страны в 2023 году:

Молдова – 2 301 тонну;

Германия 1 909 тонн;

Польша – 1 873 тонны;

Израиль – 963 тонны;

Литва – 509 тонн;

Чехия – 425 тонн.

Экспорт в 2024 году

В первом квартале 2024 года экспорт украинского мороженого вырос на 23%, достигнув 2 тысяч тонн. Это принесло стране доход в более 7 миллионов долларов, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

Заметьте! Большинство доходов происходит из Германии, Польши и Молдовы, которые вместе формируют около 60% выручки.

Кроме того, наблюдается расширение экспорта на рынки таких стран как Саудовская Аравия, Филиппины, Малайзия и Сингапур. Развитие рынков в различных регионах может способствовать стабилизации валютных поступлений, несмотря на сезонные колебания производства и потребления мороженого.