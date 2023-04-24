Как изменился курс доллара за выходные

Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривен к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривен к евро). При этом, как и за последние два месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны.