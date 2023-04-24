Как изменился курс доллара за выходные
Наличный курс в течение выходных показывал разностороннюю динамику. Так, к примеру, за выходные американская валюта подешевела на черном рынке, а вот в банках наоборот выросла.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 24 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,70 гривны (без изменений против 21 апреля), а купить за 38,25 гривны (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривна (без изменений), а продают в среднем по 41,85 гривны (+15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,75 гривны (+7 копеек), а продают – за 38,15 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,35 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,77 г ровные (-8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,01 гривны (-9 копеек), а продажа – 38,15 гривны (-8 копеек).
- Евро покупают по 41,55 гривны (без изменений), а продают за 41,70 гривны (-7 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
По прогнозу банкира Германа Марченко, которым он поделился в комментарии 24 Каналу, наличные курсы доллара и евро останутся на уровне 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.
Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривен к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривен к евро). При этом, как и за последние два месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны.