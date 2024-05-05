Изменение ориентиров: как будет определяться курс в мае
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Как будет происходить курсообразование в мае
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что на этой неделе впервые будет ориентация на низшую границу курса. Сейчас этот показатель составляет 39 гривен за доллар.
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Понятно, что любые изменения курсов на межбанке мгновенно отразятся и на наличном рынке. При этом, как это было со второй половины апреля, курсовые коридоры для безналичного и наличного рынков будут почти тождественными.
Лесовой прогнозирует, что валютные колебания с 6 по 12 мая будут такими:
- на межбанке: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро;
- на наличном рынке: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.
При этом, текущие курсовые колебания, в зависимости от места будут достигать:
- на межбанке – до 0,2 – 0,3 гривны;
- в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривен;
- в обменных пунктах – до 0,5 гривен.
Разница между курсами покупки и продажи будет незначительной. Если речь идет о долларе, этот показатель не превысит – 1 гривны, евро – 1,3 гривны.
Важными характеристиками валютного рынка на следующей неделе также будут:
- разница между курсами межбанка и наличного рынка в среднем составит 0,5 – 0,7 гривны;
- курсовые отклонения в течение недели в среднем достигнут 1,5 – 2% от стартового курса недели.
Как изменится валютный рынок в мае
Финансовая поддержка США способствовала тому, что НБУ может внедрять глобальную стратегию либерализации. Соответственно, нынешний режим управляемой гибкости будет ослабевать.
Главный месседж валютного рынка в мае, а особенно в послепасхальный период: с 6 по 12 мая – более раскованное поведение регулятора, что проявится в частых колебаниях и большей гибкости в объемах валютных интервенций с сохранением общей формулы рынка,
– отмечает Лесовой
Банкир отметил что несмотря на стабилизацию, делать текущие прогнозы, относительно курса станет труднее. В свою очередь, недельные показатели будут очевидными и стабильными.