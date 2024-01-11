Как изменится курс доллара на следующей неделе

Последнюю неделю декабря можно считать едва ли не самой сложной с начала действия режима "управляемой гибкости", ведь на рынок давил фактор неопределенности макрофинансовой помощи в 2024 году.

Какой будет ситуация на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. По его словам, все происходящие события, а именно изменение курсов, поведение регулятора на межбанке и его "отражение" на наличном рынке будут вполне ожидаемыми.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривен.

Лесовой отмечает, что определенное общественное напряжение, связанное с действиями врага, в том числе в информпространстве Украины. Однако НБУ полностью справился с ситуацией, избежав потрясений на валютном рынке. И уже с наступлением января рынок "оправился" и приобрел декабрьские "очертания" несмотря на то, что Украина до сих пор ожидает решения Конгресса США о выделении весомой финпомощи на 2024 год.

Банкир считает, что на следующей неделе текущие курсовые изменения будут достаточно частыми. Однако они будут оставаться разновекторными и без резких неконтролируемых движений вверх или вниз.

Понимаем, что в начале года пока рано говорить о влиянии других факторов на рынок, например экспорт. Некоторая определенность с макрофином позволит надеяться на достаточно стабильную ситуацию, как минимум, в течение следующего месяца,

– замечает банкир

Лесовой определил главные аспекты валютного рынка на следующей неделе:

текущие колебания на межбанке не превысят 0,3 гривны;

текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, будет до 0,6 гривны;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет скудной – максимум до 0,1 гривны;

курсовые колебания на межбанке будут проходить в пределах коридора 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро;

курсовой коридор на наличном рынке будет в пределах 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Следовательно, по всем признакам, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной, но не угрожающей общему состоянию страны. Любые ажиотажные всплески спроса – маловероятны. Курсовые изменения будут "держаться" определенных границ.