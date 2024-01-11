Якою буде ситуація на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою. За його словами, всі події, що відбуватимуться, а саме зміна курсів, поведінка регулятора на міжбанку та її "віддзеркалення" на готівковому ринку будуть цілком очікуваними.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завдяки активності регулятора, що виявилася в збільшенні обсягів валютних інтервенцій, на міжбанку запанувала рівновага попиту і пропозиції, а готівковий ринок відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку. Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривень.

Лєсовий наголошує, що певна суспільна напруга, пов’язана з діями ворога, в тому числі в інформпросторі України. Однак, НБУ повністю впорався із ситуацію, уникнувши потрясінь на валютному ринку. І вже з настанням січня ринок "оговтався" і набув грудневих "обрисів" попри те, що Україна досі очікує на рішення Конгресу США про виділення вагомої фіндопомоги на 2024 рік.

Банкір вважає, що наступного тижня поточні курсові зміни будуть досить частими. Однак вони залишатимуться різновекторними і без різких неконтрольованих рухів вгору чи вниз.

Розуміємо, що на початку року поки зарано говорити про вплив інших факторів на ринок, наприклад експорт. Певна визначеність з макрофіном дасть можливість сподіватися на досить стабільну ситуацію, як мінімум, протягом наступного місяця,

– зауважує банкір

Лєсовий визначив головні аспекти валютного ринку на наступному тижні:

поточні коливання на міжбанку не перевищать 0,3 гривні;

поточні коливання, як і різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку буде до 0,6 гривні;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде мізерною – максимум до 0,1 гривні;

курсові коливання на міжбанку відбуватимуться в межах коридору 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро;

курсовий коридор на готівковому ринку буде в межах 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Отже, за всіма ознаками, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде динамічною, але не загрозливою для загального стану країни. Будь-які ажіотажні сплески попиту будуть малоймовірними. Курсові зміни "триматимуться" визначених кордонів.