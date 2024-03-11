Колебания курса: что будет происходить на валютном рынке в середине марта

Активность валютного рынка в течение прошлой недели была крайне слабой. Как в безналичном, так и в наличном сегменте спрос на иностранную валюту оставался подавленным.

Каким был валютный рынок

В своем комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что сдержанный спрос на прошлой неделе обеспечил незначительные курсовые колебания. Интервенции в этот периодсоставили лишь 156,8 миллиона долларов.

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Золотько отмечает, что это минимальный показатель с апреля 2023 года. Сокращение спроса со стороны импортеров и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров стимулировали укрепление гривны на ВРУ в течение почти всей недели.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Пиковых отметок курс достиг в четверг, когда котировки на межбанке опускались до 38,06 гривен за доллар. А НБУ даже выходил на рынок с покупкой ситуативного избытка валютного предложения. Правда во время торговой сессии в пятницу курс откорректировался до отметок 38,15 – 38,20 гривен за доллар.

При этом, банкир отмечает, что курс продажи доллара населению по безналичным каналам в течение недели слабо реагировал на котировки межбанка. Вместе с ограниченным спросом на валюту на наличном рынке это привело к фактическому выравниванию стоимости доллара в двух сегментах рынка.

Если безналичную валюту в пределах 50 000 гривен банки продавали населению по 38,40 – 38,50 гривны за доллар, то на наличном рынке стоимость доллара во второй половине недели удерживалась в диапазоне 38,40 – 38,50 гривны за доллар

– отмечает Золотько

Каким будет курс

На этой неделе Национальный банк во время очередного заседания объявит о пересмотре учетной ставки. Судя по предыдущим вербальным интервенциям регулятора, ожидать изменения этого показателя в марте не следует.

С другой стороны, по свежим данным Госстата инфляция по итогам февраля замедлилась до 4,3% в годовом измерении, что ниже прогнозов регулятора, опубликованных в начале года. Это несколько повышает шансы на снижение учетной ставки в марте.

В течение этой недели я ожидаю умеренное ослабление предложения валюты на безналичном рынке с постепенным ростом спроса. Хотя этот процесс вряд ли будет динамичным, можно ожидать некоторого усиления волатильности на торгах. Спрос на наличном рынке, похоже, будет оставаться подавленным, что будет ограничивать возможности участников рынка для формирования растущего тренда,

– прогнозирует банкир

Если решение НБУ будет принято, спрос на валюту может умеренно увеличиться, стимулируя небольшой рост курса. Но все же вероятность такого сценария остается крайне невысокой. По мнению Золотько, в течение недели курс продажи наличных долларов будет колебаться в диапазоне 38,3 – 38,9 гривны за доллар.