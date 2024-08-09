Официальный курс в конце недели вырос в цене в конце недели
9 августа 2024, 17:01Читати новину українською
Цена официальный валют хоть и выросла, но такой рост оказался совсем не существенным. Доллар поднялся лишь на 1 копейку, а евро – на 4 копейки.
Официальный курс 9 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 40,99 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 1 копейку.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,80 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 4 копейки.
По состоянию на 12 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,11 гривны,
- евро – 44,88 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 9 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 40,81 гривны, а продажа – 41,30 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны, а продажа – 41,40 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,30 гривны.
Гривна обесценивается
Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, на такую ситуацию с гривной есть определенные причины.
- Это более выгодно переводить доллары или другую валюту в гривны для того, чтобы финансировать бюджет,
- Повысить платежи и сборы, которые выступают из внешней экономической деятельности и привязаны к таможне.
Кстати, инфляция, которую мы видим, также будет поддерживать рост поступлений бюджетных.