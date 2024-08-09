Официальный курс в конце недели вырос в цене в конце недели

Цена официальный валют хоть и выросла, но такой рост оказался совсем не существенным. Доллар поднялся лишь на 1 копейку, а евро – на 4 копейки.

Официальный курс 9 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 40,99 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 1 копейку.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,80 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 4 копейки.

По состоянию на 12 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,11 гривны,

евро – 44,88 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,81 гривны , а продажа – 41,30 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны , а продажа – 41,40 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,30 гривны.

Гривна обесценивается

Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, на такую ситуацию с гривной есть определенные причины.

Это более выгодно переводить доллары или другую валюту в гривны для того, чтобы финансировать бюджет,

Повысить платежи и сборы, которые выступают из внешней экономической деятельности и привязаны к таможне.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Кстати, инфляция, которую мы видим, также будет поддерживать рост поступлений бюджетных.