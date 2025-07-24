24 июля, 09:56
Придется потратить больше: сколько гривен нужно, чтобы купить 500 долларов
Основні тези
- Официальный курс доллара 24 июля составляет 41,77 гривны, а средний курс в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 42 гривны.
- Для покупки 500 долларов нужно примерно 21 000 гривен в банке или 20 875 гривен в обменнике.
Курс доллара в течение июля был стабильным. Стоит отметить, что в течение месяца происходили незначительные колебания.
Как изменился курс доллара в Украине?
Официальный курс доллара 24 июля достиг – 41,77 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин" средний курс доллара в банке сейчас такой:
- покупка – 41,50 гривны за доллар США;
- продажа – 42 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 41,65 гривны за доллар США;
- продажа – 41,75 гривны за доллар США.
Сколько надо гривен, чтобы купить сейчас 500 долларов?
- для покупки 500 долларов в банке сейчас нужно иметь примерно – 21 000 гривен;
- чтобы приобрести 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 20 875 гривен.
Какую сумму гривен можно выручить при обмене 500 долларов?
- если обменивать 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 20 750 гривен;
- при обмене 500 долларов в обменнике, удастся получить примерно – 20 825 гривен.