Укр Рус
Экономика Новости экономики Придется потратить больше: сколько гривен нужно, чтобы купить 500 долларов
24 июля, 09:56
1

Придется потратить больше: сколько гривен нужно, чтобы купить 500 долларов

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара 24 июля составляет 41,77 гривны, а средний курс в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 42 гривны.
  • Для покупки 500 долларов нужно примерно 21 000 гривен в банке или 20 875 гривен в обменнике.

Курс доллара в течение июля был стабильным. Стоит отметить, что в течение месяца происходили незначительные колебания.

Как изменился курс доллара в Украине?

Официальный курс доллара 24 июля достиг – 41,77 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Украинцы могут потерять пенсии и страховые выплаты: кто под угрозой и как этого избежать

Как сообщает "Минфин" средний курс доллара в банке сейчас такой:

  • покупка – 41,50 гривны за доллар США;
  • продажа – 42 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация следующая:

  • покупка – 41,65 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,75 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить сейчас 500 долларов?

  • для покупки 500 долларов в банке сейчас нужно иметь примерно – 21 000 гривен;
  • чтобы приобрести 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 20 875 гривен.

Какую сумму гривен можно выручить при обмене 500 долларов?

  • если обменивать 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 20 750 гривен;
  • при обмене 500 долларов в обменнике, удастся получить примерно – 20 825 гривен.