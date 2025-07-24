Придется потратить больше: сколько гривен нужно, чтобы купить 500 долларов

Курс доллара в течение июля был стабильным. Стоит отметить, что в течение месяца происходили незначительные колебания.

Как изменился курс доллара в Украине?

Официальный курс доллара 24 июля достиг – 41,77 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Украинцы могут потерять пенсии и страховые выплаты: кто под угрозой и как этого избежать

Как сообщает "Минфин" средний курс доллара в банке сейчас такой:

покупка – 41,50 гривны за доллар США;

продажа – 42 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 41,65 гривны за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить сейчас 500 долларов?

для покупки 500 долларов в банке сейчас нужно иметь примерно – 21 000 гривен;

чтобы приобрести 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 20 875 гривен.

Какую сумму гривен можно выручить при обмене 500 долларов?