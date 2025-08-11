Курс доллара: что происходит с этой валютой с начала августа
- Гривна постепенно укрепляется с начала августа.
- Официальный курс доллара колебался в пределах 41,46 - 41,79 гривны за первую неделю августа.
На прошлой неделе в понедельник и вторник наблюдались небольшие колебания, когда гривна немного ослабевала. После 5 августа национальная валюта укрепилась.
Что происходило с курсом доллара?
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что это указывает на постепенное урегулирование ситуации на денежном рынке.
Официальный курс в первую неделю августа был таким:
- 4 августа – 41,76 гривны за доллар;
- 5 августа – 41,79 гривны за доллар;
- 6 августа – 41,57 гривны за доллар;
- 7 августа – 41,61 гривны за доллар;
- 8 августа – 41,46 гривны за доллар.
В кассах банков также фиксировались устойчивые признаки укрепления гривны: ежедневно средние продажи доллара снижались – в понедельник средние курсы колебались в пределах 41,37 – 41,93 гривны за доллар, а в пятницу уже на уровне 41,14 – 41,66 гривны за доллар.
Как говорит банкир, такая динамика указывает на то, что спрос и предложение на наличном рынке стали более уравновешенными, а спекулятивное давление постепенно уменьшается. Частично это происходит за счет активизации форвардных инструментов и системного присутствия регулятора на рынке.
На межбанковском рынке неделя прошла также под знаком постепенного укрепления гривны: ежедневные снижения котировок составляли около 8 – 15 копеек. Рынок оставался в довольно узких пределах, без резких скачков,
– говорит банкир.
Обратите внимание! По словам Золотько, при отсутствии неожиданных внешних шоков, ожидается дальнейшая умеренная консолидация и сохранение укрепленного тренда.