Курс долара: що відбувається з цією валютою з початку серпня
- Гривня поступово укріплюється з початку серпня.
- Офіційний курс долара коливався в межах 41,46 - 41,79 гривні за перший тиждень серпня.
Минулого тижня в понеділок і вівторок спостерігалися невеликі коливання, коли гривня трохи слабшала. Після 5 серпня національна валюта укріпилася.
Що відбувалось з курсом долара?
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що це вказує на поступове врегулювання ситуації на грошовому ринку.
Офіційний курс у перший тиждень серпня був таким:
- 4 серпня – 41,76 гривні за долар;
- 5 серпня – 41,79 гривні за долар;
- 6 серпня – 41,57 гривні за долар;
- 7 серпня – 41,61 гривні за долар;
- 8 серпня – 41,46 гривні за долар.
У касах банків також фіксувалися стійкі ознаки зміцнення гривні: щодня середні продажі долара знижувалися – у понеділок середні курси коливалися у межах 41,37 – 41,93 гривні за долар, а в п’ятницю вже на рівні 41,14 – 41,66 гривні за долар.
Як каже банкірка, така динаміка вказує на те, що попит і пропозиція на готівковому ринку стали більш врівноваженими, а спекулятивний тиск поступово зменшується. Частково це відбувається за рахунок активізації форвардних інструментів та системної присутності регулятора на ринку.
На міжбанківському ринку тиждень пройшов також під знаком поступового укріплення гривні: щоденні зниження котирувань становили близько 8 – 15 копійок. Ринок залишався в доволі вузьких межах, без різких стрибків,
– каже банкірка.
Зверніть увагу! За словами Золотько, при відсутності несподіваних зовнішніх шоків, очікується подальша помірна консолідація та збереження укріпленого тренду.