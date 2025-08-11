Минулого тижня в понеділок і вівторок спостерігалися невеликі коливання, коли гривня трохи слабшала. Після 5 серпня національна валюта укріпилася.

Що відбувалось з курсом долара?

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що це вказує на поступове врегулювання ситуації на грошовому ринку.

Читайте також У кого з пенсіонерів зростуть пенсії на більш як 500 гривень у серпні

Офіційний курс у перший тиждень серпня був таким:

4 серпня – 41,76 гривні за долар;

5 серпня – 41,79 гривні за долар;

6 серпня – 41,57 гривні за долар;

7 серпня – 41,61 гривні за долар;

8 серпня – 41,46 гривні за долар.

Анна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank У касах банків також фіксувалися стійкі ознаки зміцнення гривні: щодня середні продажі долара знижувалися – у понеділок середні курси коливалися у межах 41,37 – 41,93 гривні за долар, а в п’ятницю вже на рівні 41,14 – 41,66 гривні за долар.

Як каже банкірка, така динаміка вказує на те, що попит і пропозиція на готівковому ринку стали більш врівноваженими, а спекулятивний тиск поступово зменшується. Частково це відбувається за рахунок активізації форвардних інструментів та системної присутності регулятора на ринку.

На міжбанківському ринку тиждень пройшов також під знаком поступового укріплення гривні: щоденні зниження котирувань становили близько 8 – 15 копійок. Ринок залишався в доволі вузьких межах, без різких стрибків,

– каже банкірка.

Зверніть увагу! За словами Золотько, при відсутності несподіваних зовнішніх шоків, очікується подальша помірна консолідація та збереження укріпленого тренду.