Доллар в банках подешевел в конце недели: каким будет курс в начале сентября
- На прошлой неделе курс доллара колебался в пределах 41,2185 – 41,3782 гривны, без резких скачков.
В начале сентября курс гривны ожидается стабильным, хотя возможны риски из-за войны и изменений в мировой экономике.
Курс доллара в течение прошлой недели колебался в незначительном диапазоне. Ситуация на валютном рынке в конце августа ожидается стабильная, но есть определенные риски.
Каким был курс на прошлой неделе?
С 18 по 22 августа резких скачков курса, установленного НБУ, не наблюдалось. В целом изменение курса не превышало 0,3 %, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Смотрите также Изменения курса за годы независимости: что можно было купить за 1 доллар в Украине в 96 году и сейчас
По словам Золотько, официальный курс доллара на прошлой неделе был таким:
- в понедельник, 18 августа, – 41,41 3401 гривны за доллар;
- во вторник, 19 августа, – 41,2589 гривны за доллар;
- в среду, 20 августа, – 41,3557 гривны за доллар 41 3557 гривны за доллар;
- ,в четверг, 21 августа, – 41 _COPY2 3782 гривны за доллар;
- в пятницу, 22 августа, – 41 _COPY2 41,2185 гривны за доллар.
Достаточно спокойной была прошедшая неделя и в кассах банков. Один доллар можно было купить:
- в понедельник – за 41,05 – 41,57 гривны;
- во вторник и среду – за 41,07 – 41,58 гривны;
- в четверг и пятницу – за 41,01 – 41,52 гривны.
На межбанковском рынке торги проходили волнообразно: в начале недели наблюдалось ослабление гривны, в середине недели – ее укрепление, а в пятницу – заметное ослабление.
Банкир добавила, что за минувшую пятницу доллар подорожал примерно на 16 копеек – с 41,20 до 41,36 гривны за доллар. Гривна в целом за неделю ослабла на 8 копеек.
Если ситуация на рынке не изменится, движение гривны в конце августа – начале сентября будет примерно на том же уровне – 0,5-1,5%,
– добавила банкир.
Важно! Как отмечает Золотько, НБУ своими действиями, значительные валютные резервы и экспортные поступления обеспечивают предложение валюты и удерживают курс. Однако не стоит забывать о рисках войны и влияние мировой экономики. Обострение на фронте или задержка военной помощи могут оказать на него дополнительное давление.
Что известно о курсе на сегодня?
- После выходных курс американской валюты несколько изменился. Утром 25 августа покупка доллара в банках происходила в среднем по 41,05 гривны. Тогда как продажа составила по 41,59 гривны.
- Банкиры говорят, что колебания курса доллара в конце августа остаются довольно прогнозируемыми.
- До конца года ожидают курс доллара в пределах 41,8 – 8 43 гривен. Впрочем, на стоимость валюты будут влиять различные факторы, не только стратегия Нацбанка, но и размер макрофинансовой помощи Украине на следующий год.