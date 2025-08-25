Курс долара протягом минулого тижня коливався у незначному діапазоні. Ситуація на валютному ринку наприкінці серпня очікується стабільна, але є певні ризики.

Яким був курс минулого тижня?

З 18 по 22 серпня різких стрибків курсу, встановленого НБУ, не спостерігалося. Загалом зміна курсу не перевищувала 0,3 %, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

За словами Золотько, офіційний курс долара минулого тижня був таким:

у понеділок, 18 серпня, – 41,3401 гривні за долар;

у вівторок, 19 серпня, – 41,2589 гривні за долар;

у середу, 20 серпня, – 41,3557 гривні за долар;

у четвер, 21 серпня, – 41,3782 гривні за долар;

в п'ятницю, 22 серпня, – 41,2185 гривні за долар.

Досить спокійним був минулий тиждень і в касах банків. Один долар можна було купити:

у понеділок – за 41,05 – 41,57 гривні;

у вівторок і середу – за 41,07 – 41,58 гривні;

у четвер і п'ятницю – за 41,01 – 41,52 гривні.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському ринку торги проходили хвилеподібно: на початку тижня спостерігалося послаблення гривні, у середині тижня – її укріплення, а в п’ятницю – помітне ослаблення.

Банкірка додала, що за минулу п'ятницю долар подорожчав приблизно на 16 копійок – з 41,20 до 41,36 гривні за долар. Гривня загалом за тиждень ослабла на 8 копійок.

Якщо ситуація на ринку не зміниться, рух гривні наприкінці серпня – на початку вересня буде приблизно на тому ж рівні – 0,5-1,5%,

– додала банкірка.

Важливо! Як зазначає Золотько, НБУ своїми діями, значні валютні резерви та експортні надходження забезпечують пропозицію валюти й утримують курс. Однак не варто забувати про ризики війни та вплив світової економіки. Загострення на фронті або затримка військової допомоги можуть чинити на нього додатковий тиск.

Що відомо про курс на сьогодні?