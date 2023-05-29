Выгодно ли сейчас менять гривны на доллары: каким будет курс в начале лета

В настоящее время в Украине нет предпосылок для роста наличного курса доллара. Впрочем, в течение периода с 29 мая по 4 июня определенные колебания все же не исключаются, однако они будут кратковременными.

Каким будет курс

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в течение текущей недели наличный курс доллара в Украине будет находиться в пределах от 37,2 гривны до 37,8 гривны.

Читайте также События на фронте влияют на курс: что будет с долларом летом

При этом она подчеркнула: с 29 мая по 4 июня "спекулятивно настроенные участники рынка" могут попробовать повысить стоимость доллара. Предпосылки для этого:

переходная дата (окончание мая – начало июня);

высокий сезон выплат зарплат (чаще всего оплату труда украинцев производят именно в период смены месяцев).

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Правда, стратегически сейчас нет предпосылок для подорожания доллара, поэтому возможные колебания скорее всего будут кратковременными

Украинцы продают валюту

В то же время, отметила банкир, украинцы начали продавать купленные ранее и размещенные на депозитах доллары. Причина – постепенное укрепление гривны в последние недели.

Сейчас гораздо выгоднее разместить гривневый вклад под высокие проценты,

– объясняет Золотько.

Рынок стабилен

В целом же, констатирует банкир, разница сделок купли-продажи иностранной валюты населением стабилизировалась и составляет в среднем около 3 миллионов долларов в неделю. Что свидетельствует о сбалансированность рынка.

Правда, отмечает она, такие результаты достигаются в основном путем безналичных операций. Уже три недели подряд украинцы таким образом "стабильно продают валюты больше, чем покупают".

Причина этого явления, объясняет Золотько, заключается в значительном снижении интереса к приобретению валюты в банках с размещением на трехмесячном депозите.

Этот инструмент уже не пользуется популярностью из-за приближения наличного курса к стоимости валюты с размещением на депозитах,

– констатирует она.

Какой сегодня курс

Утром 29 мая банки продавали доллар по 37,65 гривны, а покупали по 37,25 гривны.

продавали доллар по 37,65 гривны, а покупали по 37,25 гривны. Обменники – по 37,51 гривны и 37,2 гривны соответственно.

– по 37,51 гривны и 37,2 гривны соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 37,35 грн в покупке и 37,48 грн в продаже.

Хотите инвестировать в криптовалюты, но беспокоитесь за безопасность своих средств и личных данных? Безопасность – это один из приоритетов WhiteBIT – централизованной криптобиржи с украинскими корнями. Компания входит в тройку самых безопасных бирж в мире по рейтингу сертификационной платформы CER.live и отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности в соответствии с аудитами Hacken.io – ведущих специалистов по предоставлению услуг в сфере кибербезопасности.