Доллар резко подешевел на наличном рынке: на сколько упала валюта
18 января 2024, 10:05Читати новину українською
Доллар сегодня, 18 января, рекордно подешевел как в банках и обменниках, так и на черном рынке. Цена кое-где опустилась почти на 40 копеек. То же происходит и с евро.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,92 гривны (-8 копеек против 17 января), а продажа – 38,50 гривны (-20 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,40 гривны (-22 копейки), а продажа – в среднем за 42,17 гривны (-25 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-39 копеек), а продажа – 38,57 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,25 гривны (-42 копейки), а продажа – 42,35 гривны (+14 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,30 гривны (-16 копеек), а продажа – 38,45 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают за 41,75 гривны (-25 копеек), а продают за 42 гривны (-30 копеек).
Какая ситуация с гривной
- Юрий Крохмаль, эксперта из Банка Авангард, говорит, что когда вопрос бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров будет решен, тогда можно будет говорить о дальнейшем снижении давления на гривну или даже ее укреплении.
- Банкирша Татьяна Попович тоже соглашается с этим. По ее мнению, предоставление международной финансовой помощи предоставит значительную психологическую поддержку гривне.
Это, правда, не означает, что курс не должен двигаться вообще - нормальная реакция на всплески спроса или предложения естественна.