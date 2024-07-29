Изменения серьезные: сколько стоят доллар и евро сегодня

За выходные курс доллара и евро несколько изменился. В некоторых финучреждениях произошло подорожание, а в некоторых наоборот, удешевление.

Курс валют в банках

Утром 29 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,40 гривны (+30 копеек против 26 июля), а продажа – 41,50 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро в среднем происходит за 44,95 гривны (+35 копеек), а продажа – за 45,10 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,45 гривны (без изменений), а продажа – 41,50 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 45 гривен (без изменений), а продают за 45,14 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар где-то за 40,76 гривны (-5 копеек), а продают – за 41,48 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продают – за (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро торгуется на уровне: покупка – 44,33 гривны (-11 копеек), а продажа – 45,20 гривны (-17 копеек).

Сколько будет стоить валюта на этой неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на межбанке стоит ждать следующих коридоров для доллара и евро – 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

Относительно наличного рынка, то доллар будет стоить 40,70 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.