Курс валют у банках

Зранку 29 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,40 гривні (+30 копійок проти 26 липня), а продаж – 41,50 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро в середньому відбувається за 44,95 гривні (+35 копійок), а продаж – за 45,10 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,45 гривні (без змін), а продаж – 41,50 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 45 гривень (без змін), а продають за 45,14 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар десь за 40,76 гривні (-5 копійок), а продають – за 41,48 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продають – за (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро торгується на рівні: купівля – 44,33 гривні (-11 копійок), а продаж – 45,20 гривні (-17 копійок).

Скільки коштуватиме валюта цього тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на міжбанку варто чекати наступних коридорів для долара та євро – 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.

Щодо готівкового ринку, то долар коштуватиме 40,70 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.