Доллар в обменниках и на черном рынке: выгодно ли покупать валюту

По состоянию на утро доллар и евро в банках в сутки почти остались без изменений. Однако этого не скажешь об обменниках и черном рынке, где стоимость валют как подорожала, так и подешевела.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 26 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (без изменений против 25 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,27 гривны (+2 копеек), а продают в среднем по 40,84 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,27 гривны (-6 копеек), а продают – за 37,60 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,32 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,75 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,49 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,58 гривны (+6 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+6 копеек). Евро покупают по 40,55 гривны (-10 копеек), а продают за 40,72 гривны (-8 копеек).

Доллар летом: чего ждать украинцам

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, объяснил, что период приближения наличного курса к официальному завершился. Следовательно, в обменниках курс всего на 2 – 2,5% выше официального и эта разница сохраняется.

В то же время в конце мая – начале июня нам следует ожидать, что на наличном валютном рынке будет достаточно стабильно и прогнозировано.

Таким образом валютный коридор не претерпевает существенных изменений:

курс доллара будет находиться в пределах 37 – 38 гривен за доллар,

а евро – 40 – 41 гривен за евро.

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