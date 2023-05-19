Доллар опустился ниже 37 гривен: где резко подешевела валюта

В обменниках американская валюта впервые за более долгое время опустилась ниже 37 гривен. Резкий спад евро тоже наблюдается. В банках и обменниках цена опустилась почти до 40 гривен.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (-10 копеек против 18 мая), а купить за 37,60 гривны (-10 копеек).

Читайте также Ставки по депозитам могут превысить уровень инфляции, – НБУ

Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-30 копеек), а продают в среднем по 40,95 гривны (-25 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,96 гривны (-14 копеек), а продают – за 37,43 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,01 гривны (-37 копеек), а продажа – 40,78 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,45 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 40,55 гривны (-15 копеек), а продают за 40,80 гривны (-12 копеек).

Будет ли лететь курс и дальше вниз

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман спрогнозировал, что в конце мая доллар не будет значительно колебаться

Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-либо предпосылок для бешеного скачка – нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны,

– говорит эксперт.

Впрочем, банкирша Анна Золотько рассказала, что сейчас четко прослеживается тенденция к снижению наличного курса доллара.

Валюта даже может сравниться с официальным в 36,56 гривны. Но динамика такого движения будет очень незначительна.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.