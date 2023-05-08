Как изменился курс доллара за выходные

Доллар резко опустился в обменниках. За выходные курс упал более чем на 20 копеек. В банках тоже происходит спад, однако не столь существенный.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 8 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (-10 копеек против 5 мая), а купить за 37,80 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+15 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,26 гривны (-23 копейки), а продают – за 37,76 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,90 гривны (-29 копеек), а продажа – 41,70 г ровные (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,58 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,67 гривны (-3 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 41,35 гривны (-5 копеек), а продают за 41,50 гривны (-5 копеек).

Качели будут: доллар в мае

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что сейчас политика не влияет на курс доллара.

У нас есть валютный коридор 37 – 38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-либо радикальных изменений на валютном рынке. Конечно, есть важные новости, которые периодически появляются, но они на курс радикально не влияют.

– объяснил он.

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