Без паники: что будет с курсом доллара на этой неделе

С 14 по 20 августа сильных изменений в курсе доллара ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал. Однако и гривна не будет проявлять себя активно, хотя перемены будут.

Что было с курсом доллара на прошлой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке оставалась стабильной. Участники рынка предпринимали неоднократные попытки закрепить восходящий курсовой тренд, но реального спроса на рынке оказалось недостаточно.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С другой стороны, несмотря на довольно спокойные показатели покупки и продажи населением иностранной валюты, курсовая коррекция, на которую рынок рассчитывал на прошлой неделе, так и не состоялась. В течение всей недели курс продажи доллара находился в диапазоне 37,3 – 37,5 гривны.

Она сообщила, что по данным НБУ, объем проданной украинцами валюты почти всю неделю превышал объем купленной. Поэтому ситуация на рынке очень похожа на такое же состояние на середину лета, когда доллар умеренно дешевел и приближался к показателям МВРУ. Тем не менее рынку пока удается удерживать курс на текущем уровне.

Каким будет доллар на этой неделе

По мнению Золотько, приближение осеннего периода и активизация опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры могут несколько усилить доллар. Это в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке.

Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит.

– объяснила она.

По ее прогнозам, в ближайшие дни курс продажи американской валюты будет находиться. в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.

Как изменился курс доллара за выходные

В банках курс доллар не изменился за выходные, тогда как в обменниках продажи подорожали на 8 копеек, а покупка упала на 6 копеек. На черном рынке тоже наблюдалось определенное беспокойство, но в пределах 1 – 3 копеек.

В банках: покупка – 37 гривен, продажа – 37,6 гривны;

покупка – 37 гривен, продажа – 37,6 гривны; В обменниках: покупка – 37,05 гривны, продажа – 37,6 гривны;

покупка – 37,05 гривны, продажа – 37,6 гривны; На черном рынке: покупка – 37,38 гривны, продажа – 37,5 гривны.