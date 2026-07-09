Стоит ли сейчас открывать депозит: банкир назвал курс доллара, после которого все изменится

В июле гривневые депозиты останутся одним из самых привлекательных инструментов для сохранения сбережений. У банков нет оснований для существенного изменения ставок, а валютный рынок пока не представляет угрозы для доходности вкладов.

Какими будут гривневые депозиты во второй половине июля

Июль станет периодом относительной стабильности для рынка гривневых депозитов. Как рассказал в комментарии 24 Канал банкир Дмитрий Замотаев, в настоящее время нет ни курсовых, ни инфляционных предпосылок для существенного изменения доходности банковских вкладов.

По словам эксперта, курсы основных валют остаются прогнозируемыми и находятся на уровнях, которые пока не нивелируют преимущества гривневых депозитов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В целом можно сказать, что в зависимости от срока размещения средств гривневые депозиты будут оставаться выгодными для вкладчиков до тех пор, пока курс доллара не превысит отметку в 47 гривен. До конца года такой сценарий вряд ли станет базовым, если не возникнут дополнительные экономические, военные или внешнеполитические факторы

Он также отметил, что доходность гривневых депозитов позволяет почти полностью компенсировать влияние инфляции. Согласно прогнозу Национального банка, инфляция по итогам года может составить 9–10%. По мнению банкира, депозиты начнут терять привлекательность только тогда, когда инфляция превысит 11,5–13% или валютный рынок выйдет за пределы нынешнего прогнозируемого коридора.

По прогнозу эксперта, в период с 13 по 19 июля средние ставки по гривневым вкладам будут оставаться в пределах 13–14,5% годовых. Наиболее выгодными для вкладчиков по-прежнему будут депозиты сроком от шести до двенадцати месяцев.

На что вкладчикам стоит обратить внимание

Несмотря на общую стабильность рынка, отдельные банки могут предлагать специальные акционные условия для новых клиентов или тех, кто открывает депозит через мобильное приложение. По словам Дмитрия Замотаева, доходность таких предложений может достигать 17,5% годовых.

"Такие предложения не стоит воспринимать как новый общий тренд рынка. Это скорее элемент конкурентной борьбы за вкладчика, а не системный пересмотр депозитных стратегий", – пояснил банкир.

В то же время эксперт советует не ориентироваться исключительно на самую высокую ставку. Перед оформлением депозита стоит внимательно оценить все условия: минимальную сумму вклада, срок размещения средств, возможность пополнения, досрочного расторжения договора, капитализацию процентов и способ открытия депозита. В некоторых случаях разница между стандартной и акционной ставкой может быть существенной, однако окончательная выгода зависит от того, насколько депозит соответствует финансовым потребностям вкладчика.

В целом, по оценке банкира, в ближайшие недели рынок гривневых депозитов останется стабильным. При отсутствии резких колебаний курса гривны и ускорения инфляции банковские вклады и в дальнейшем останутся одним из самых понятных и надежных инструментов для сохранения сбережений.

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