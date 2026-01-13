Доллар и евро упали в цене после нескольких дней роста

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 14 января. После роста цены на евро и доллар в течение нескольких дней подряд гривна наконец-то несколько укрепилась.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 43,25 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 18 копеек против 12 января. Официальный курс евро составляет 50,52 гривны, следовательно его цена выросла на 38 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Оправится ли гривна после рекордного падения: прогноз банкира

А вот по состоянию на 14 января курс валют будет таким:

доллар – 43,17 гривны (-8 копеек);

евро – 50,32 гривны (-20 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 13 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,52 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,51 гривны , а продажа – по 43,65 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,93 гривны, а продажа – по 43,61 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 13 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,12 гривны , а продажа – по 50,88 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,65 гривны , а продажа – по 50,95 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,20 гривны, а продажа – по 51,01 гривны.

Почему гривна так обесценилась в январе?

К слову, прошлой неделе гривна постепенно ослаблялась, а официальная цена доллара и евро несколько раз обновляла исторический максимум. Однако, по словам финансового эксперта Smart Family Office Надежды Байор, такие колебания курса в январе вполне закономерны.

В начале года гривна традиционно обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, но позже Нацбанк скупает ее избыток, а курс – стабилизируется. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также рассказал 24 Каналу, что такая контролируемая девальвация гривны подкреплена дополнительным спросом со стороны населения и бизнеса.

В то же время банкир Анна Золотько отмечает, что в ближайшие дни можно ожидать умеренной стабилизации с кратковременными внутридневными колебаниями. Вероятно, что курс будет оставаться в текущем диапазоне – при условии стабильного предложения и отсутствия эскалации внешних или внутренних потрясений.