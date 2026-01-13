Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 13 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (+10 копеек) и продажа по 43,52 гривны (+7 копеек).

со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по (+10 копеек) и продажа по (+7 копеек). Покупка евро проходит по 50,12 гривны (+10 копеек), а продажа – по 50,88 гривны (+13 копеек).

Смотрите также "Оживленный" период на рынке: что будет с долларом и евро после рекордного роста

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 43,51 гривны (+1 копейка), а продать по 43,65 гривны (+10 копеек).

(+1 копейка), а продать по (+10 копеек). Покупка евро по 50,65 гривны (+9 копеек), а продажа по 50,95 гривны (+18 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,93 гривны (-3 копейки), а продают по 43,61 гривны (+6 копеек).

(-3 копейки), а продают по (+6 копеек). Евро покупают по 50,20 гривны (без изменений), а продают по 51,01 гривне (+5 копеек).

Что будет с курсом валют дальше?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас в Украине происходит контролируемая девальвация гривны, которая подкреплена дополнительным спросом со стороны населения и бизнеса.

По словам финансового эксперта Smart Family Office Надежды Байор, такие январские колебания курса вполне закономерны, поскольку в начале года гривна традиционно обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте. Позже Нацбанк скупает ее избыток, а курс – стабилизируется.

К слову, сейчас регулятор имеет рекордные международные резервы (57,3 миллиарда долларов США; выросли более чем на 30% за 2025 год) и продолжит интервенции, чтобы избежать скачков курса.