Який курс валют у банках?

Станом на ранок 13 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (+10 копійок) і продаж по 43,52 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 43,51 гривні (+1 копійка), а продати по 43,65 гривні (+10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,93 гривні (-3 копійки), а продають по 43,61 гривні (+6 копійок).

Що буде з курсом валют далі?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що наразі в Україні відбувається контрольована девальвація гривні, яка підкріплена додатковим попитом з боку населення та бізнесу.

За словами фінансової експертки Smart Family Office Надії Байор, такі січневі коливання курсу цілком закономірні, оскільки на початку року гривня традиційно знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті. Згодом Нацбанк скуповує її надлишок, а курс – стабілізується.

До слова, зараз регулятор має рекордні міжнародні резерви (57,3 мільярда доларів США; зросли на понад 30% за 2025 рік) й продовжить інтервенції, аби уникнути стрибків курсу.