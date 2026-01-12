Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 43,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 9 січня. Офіційний курс євро становить 50,14 гривні, отже його ціна зменшилася на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

А от станом на 13 січня курс валют буде таким (новий історичний максимум):

долар – 43,25 гривні;

євро – 50,52 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Ще станом на ранок 12 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,90 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,50 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,70 гривні, а продаж – по 43,51 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 12 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50 гривень , а продаж – по 50,71 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,56 гривні , а продаж – по 50,77 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,19 гривні, а продаж – по 50,94 гривні.

Чому гривня так знецінилася?

За словами фінансової експертки Smart Family Office Надії Байор ексклюзивно для 24 Каналу, січневі коливання курсу долара та євро є цілком закономірними. На початку року гривня знецінюється через потреби Мінфіну у валюті, а потім Нацбанк "викуповує" її надлишок, тож курс стабілізується.

Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин також пояснив, що січень для України традиційно є одним із девальваційних місяців, тоді як із другої декади лютого зазвичай формується тренд на зміцнення гривні.

Однак експерт наголосив, що прогнозувати ситуацію на тривалий період складно через продовження війни, напружений стан енергосистеми та холоди. Ба більше, блекаути на Дніпропетровщині та Запоріжжі, що є потужним промисловим кластером, можуть створити додаткові ризики для експорту.