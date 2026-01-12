Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 43,07 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 9 января. Официальный курс евро составляет 50,14 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 13 января курс валют будет таким (новый исторический максимум):

доллар – 43,25 гривны;

евро – 50,52 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 12 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,90 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,50 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,70 гривны, а продажа – по 43,51 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 12 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50 гривен , а продажа – по 50,71 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,56 гривны , а продажа – по 50,77 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,19 гривны, а продажа – по 50,94 гривны.

Почему гривна так обесценилась?

По словам финансового эксперта Smart Family Office Надежды Байор эксклюзивно для 24 Канала, январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. В начале года гривна обесценивается из-за потребностей Минфина в валюте, а затем Нацбанк "выкупает" ее избыток, поэтому курс стабилизируется.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин также объяснил, что январь для Украины традиционно является одним из девальвационных месяцев, тогда как со второй декады февраля обычно формируется тренд на укрепление гривны.

Однако эксперт подчеркнул, что прогнозировать ситуацию на длительный период сложно из-за продолжения войны, напряженного состояния энергосистемы и холода. Более того, блэкауты на Днепропетровщине и Запорожье, что является мощным промышленным кластером, могут создать дополнительные риски для экспорта.