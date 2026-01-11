Какой будет ситуация с 12 по 18 января?

Если в начале года спрос на валюту превышал предложение в среднем на 10 – 12%, то в середине месяца он будет выше только на 7 – 10%. Детали рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Нацбанк и в дальнейшем будет сохранять режим "управляемой гибкости", поддерживая баланс на рынке через валютные интервенции. Вероятно, что относительное равновесие будет оставаться, а курсовые показатели будут очень близкими к уровням первой декады января.

Справка: сейчас исторический максимум цены иностранной валюты в Украине по официальному курсу Нацбанка составляет: для доллара – 43,07 гривны (показатель 10 января), а для евро – 50,17 гривны (показатель 9 января).

Более того, конце января объемы валютных интервенций могут сократиться до 300 – 400 миллионов долларов в неделю.

В определенные дни, когда спрос и предложение будут уравновешиваться, вполне вероятно, что регулятор будет воздерживаться от вмешательства, а курс будет формироваться под влиянием текущих рыночных факторов. Фактически, как и в прошлом году, валютный рынок может перейти в режим "саморегулирования" без ущерба для его стабильности.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА По нашим оценкам, на следующей неделе официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,3 – 42,9 гривны. В то же время курс евро, который зависит прежде всего от мировых торгов пары доллар-евро также будет в пределах 50 гривен: ориентировочный диапазон ожидается в пределах 48,5 – 49,75 гривны.

Итак, несмотря на возможные негативные факторы, которые могут давить на валютный рынок, Нацбанк и в дальнейшем будет поддерживать его стабильность. В частности, риском являются энергетические осложнения, которые непосредственно будут влиять на экономическую динамику. В то же время регулятор, оставаясь ключевым игроком, ситуативно ослаблять свое влияние на формирование курсовых уровней.

Наличный рынок будет подстраиваться под показатели межбанка, формируя свою курсовую "палитру" в соответствии с результатами торгов.

Ожидается, что в течение следующей недели спрос и предложение на наличном рынке будут находиться в балансе. Поэтому разница между курсами покупки и продажи в банках и обменниках может снизиться до "стандартных" уровней. Для доллара это ориентировочно 0,2 – 0,5 гривны, а для евро 0,5 – 0,7 гривны.

Характеристики рынка с 12 по 18 января:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,3 – 42,9 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро; на наличном рынке 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны; коммерческие банки – до 0,1 – 0,2 гривны; обменные пункты – до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на долларе, до 0,8 – 1 гривны на евро; обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на долларе, до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1 – 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор рассказала, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Традиционно в начале года гривна обесценивается из-за повышенных потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ выкупает избыток гривны, что способствует стабилизации курса.