Продавать или покупать валюту в начале января 2026 года?

Что же лучше – продавать или покупать валюту, рассказала для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор.

Она объяснила: не стоит паниковать и делать спекулятивных продаж или закупов долларов или евро без особой необходимости. Однако в финансовом планировании лучше всего исходить от собственных целей.

Если вы имеете в ближайшее время гривневые цели – то для их достижения стоит ориентироваться на гривневые инструменты, например ОВГЗ, учитывая срок погашения. Для валютных целей уместно придерживаться регулярности, холодного ума и продолжать реализовывать шаги к цели по стратегии Dollar-Cost Averaging, таким образом минимизируя общее влияние колебания цен на иностранную валюту,

– объяснила Байор.

В частности для того, чтобы выбрать валюту для сбережений, следует ориентироваться на валюту цели. Так можно избежать лишнего валютного риска.

Например, если речь идет о финансовом резерве, то лучшим решением является диверсификация – хранить средства в различных валютных "корзинах":

и в долларах; и в евро; и в валюте, в которой мы рассчитываемся – гривне.

Соотношение валют можно распределить следующим образом: около 35% в долларах, примерно 40 – 45% в евро.

Между этими валютами можно отдать предпочтение евро, потому что Украина находится в еврозоне. А это означает, что доля торговли и резервов – в евро.

Как итог, особых причин для паники нет. Даже после январского подъема динамика курса в 2026 году, по прогнозам, будет постепенной,

– заверила эксперт.

Для украинцев логика такова:

ориентироваться стоит на собственные финансовые цели и планы; сохранять часть сбережений в гривневых инструментах; для долгосрочной цели использовать валютные инструменты.

Обратите внимание! Важно формировать сбалансированный инвестиционный портфель (а не просто хранить доллар или евро) с целью защиты капитала от инфляции и приумножения.

Что будет с курсом евро и доллара?