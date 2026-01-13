Как изменился курс доллара в Украине?
В частности, из-за усиления давления на предложение валюты возможны временные подъемы курса. Подробнее в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько.
С понедельника по пятницу на прошлой неделе по курсу Нацбанка гривна постепенно ослаблялась. Самый низкий уровень зафиксирован 5 января – 42,29 гривны за доллар, а самый высокий 9 января – 42,99 гривны за доллар.
Абсолютная разница между этими значениями составляет 70 копеек, что составляет примерно +1,65% от минимального значения.
Понедельник, 5 января – 42,2942 гривны за доллар.
Вторник, 6 января – 42,4208 гривны за доллар.
Среда, 7 января – 42,5634 гривны за доллар.
,Четверг, 8 января – 42,7155 гривны за доллар.
,Пятница, 9 января – 42,9904 гривны за доллар.
В наличном сегменте произошел плавный рост курсов как покупки, так и продажи доллара, причем в середине недели темп повышения заметно ускорился. В целом прирост в кассах составил около 2%.
На межбанке гривна ослабевала умеренно, но с отдельными периодами высоких внутридневных колебаний: после старта года около 42,21 гривны за доллар котировки постепенно выросли и завершили неделю вблизи 43,1 гривны за доллар.
Объем чистых интервенций составил 712,1 миллиона долларов – примерно на 31% меньше, чем в первую рабочую неделю прошлого года, и на 17% меньше, чем в последнюю полную рабочую неделю декабря.
Чего стоит ожидать дальше?
Напомним, с начала 2026 года официальный курс несколько раз обновлял исторический максимум – сначала 6 января (42,42 гривны за доллар), затем 9 января (42,99 гривны за доллар). Уже в начале этой недели, по состоянию на 12 января, американская валюта достигла цены в 43,07 гривны.
В ближайшие дни можно ожидать в целом умеренной стабилизации с кратковременными внутридневными колебаниями, хотя при усилении давления на предложение валюты возможны временные подъемы курса.
После резкого скачка в начале месяца рынок постепенно стабилизируется, однако уровень рисков продолжает оставаться высоким. Вероятно, что курс будет оставаться в текущем диапазоне при условии стабильного предложения и отсутствия эскалации внешних или внутренних потрясений.
На его формирование будут влиять объемы международных резервов и шаги регулятора, поведение экспортеров и спрос на наличные. В то же время внешний финансовый фон может или усилить, или смягчить эти колебания.
Интересно! Сейчас Нацбанк имеет рекордные международные резервы в 57,3 миллиарда долларов США, которые выросли более чем на 30% за 2025 год.
Каким будет курс на этой неделе?
Ранее в комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что с 12 по 18 января спрос на валюту может несколько доминировать над предложением в пределах "оживленного" периода на рынке.
В определенные дни, когда спрос и предложение будут уравновешиваться, вполне вероятно, что Нацбанк будет воздерживаться от вмешательства, а курс доллара будет формироваться под влиянием текущих рыночных факторов.
Коридоры валютных колебаний на межбанке будут 42,3 – 42,9 гривны за доллар, а на наличном рынке 42,3 – 42,8 гривны за доллар.