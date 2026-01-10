Почему растет курс доллара?

По состоянию на 10 января 2026 года официальный курс доллара составляет 42,99 гривны, передает 24 Канал со ссылкой со ссылкой на Нацбанк.

Но уже в понедельник, 12 января официальный доллар пересечет отметку в 43 гривны – курс будет 43,07 гривны за доллар.

Впрочем финансовый аналитик Андрей Шевчишин не видит повода для паники. Эксперт говорит, что сейчас наблюдается не видит контролируемая девальвация гривны. Ее, в частности, подкрепляет дополнительный спрос на валюту бизнеса и населения.

Спрос держится, у населения остается какая-то гривна и сейчас, когда курс пошел вверх, оно присоединилось к этой погоне. Однако на сегодня население не так сильно влияет на курс, как Нацбанк через валютные интервенции. Поэтому возможность сдерживать курс есть,

– замечает Шевчишин.

Не видит поводов для волнений и финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор. Она отмечает, что НБУ имеет рекордные золотовалютные резервы, чтобы удержать курс доллара и евро от неконтролируемого скачка.

Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: она традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется,

– говорит Байор.

Она уверена, что регулятор продолжит интервенции на валютный рынок, чтобы избежать чрезмерного колебания курса.

Обратите внимание! Международные резервы Украины за 2025 год выросли на 30% и достигли 57,3 миллиарда долларов. Этот показатель стал самым высоким в истории страны со времени провозглашения независимости.

Каким будет курс доллара в 2026 году?

Опираясь на прогноз Investment Capital Ukraine,эксперт Байор ожидает умеренной девальвации гривны в течение 2026 года

По данным аналитиков ICU, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ будут побуждать НБУ ослабить курс гривны к доллару в течение года. Их прогноз на конец 2026-го – 44,3 гривны за доллар,

– добавляет Байор.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов прогнозирует, что в 2026 году курс доллара будет колебаться в диапазоне 43 – 45 гривен. То есть по сравнению с прошлым годом официальный доллар может вырасти в среднем на 2 – 7%.

Позиция и стратегия Нацбанка является достаточно взвешенной: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием и реализацией режима "управляемой гибкости" на валютном рынке, суть которого заключается в максимальном насыщении спроса и установлении равновесия между спросом и предложением,

– пояснил эксперт.

Стоит знать! Курс европейской валюты в 2026 году специалисты Investment Capital Ukraine ожидают около 55 гривен за евро, тогда как украинские эксперты – на уровне 50 – 52 гривен.

