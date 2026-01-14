Доллар снова упал в цене: какой официальный курс валют в Украине

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 15 января. После исторических максимумов доллара и евро в начале года, они уже второй день подряд медленно падают в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 43,17 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 8 копеек против 13 января. Официальный курс евро составляет 50,32 гривны, следовательно его цена упала на 20 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 15 января курс валют будет таким:

доллар – 43,12 гривны (-5 копеек);

евро – 50,26 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 14 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,90 гривны , а продажа – по 43,39 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,77 гривны, а продажа – по 43,50 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 14 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50 гривен , а продажа – по 50,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,41 гривны , а продажа – по 50,65 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50 гривен, а продажа – по 50,80 гривны.

Что будет с гривной дальше?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Надежда Байор рассказала, что в течение 2026 года обесценивание гривны относительно других валют будет умеренным и менее ощутимым, чем это часто подают медиа.

По оценке аналитиков Investment Capital Ukraine, замедление инфляции, усиление внешних дисбалансов и рекомендации МВФ могут подтолкнуть регулятор к постепенному ослаблению курса в течение года. По их прогнозу, на конец 2026 года доллар может достичь 44,3 гривны, а евро – около 55 гривен.

Напомним, что НБУ регулирует ситуацию на валютном рынке страны, однако в более широком контексте на развертывание событий влияют также динамика в паре евро-доллар (которая во многом зависит от геополитики), поступления внешнего финансирования, ситуация на фронте и в энергосистеме, вероятность прекращения боевых действий и подписания мирного соглашения.