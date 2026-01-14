Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 14 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (-10 копеек) и продажа по 43,39 гривны (-11 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,25 гривны (-26 копеек), а продать – по 43,40 гривны (-25 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,77 гривны (-3 копейки), а продают по 43,50 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс валют дальше?

Эксклюзивно для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что после резкого скачка в начале января рынок постепенно стабилизируется, хотя уровень рисков все еще высок. Вероятно, что курс будет удерживаться в нынешнем диапазоне при условии стабильного предложения и отсутствия внешних или внутренних потрясений.

Напомним, сейчас Нацбанк имеет рекордные международные резервы и сохраняет режим "управляемой гибкости". Банкир Тарас Лесовой предполагал, что когда спрос и предложение будут уравновешиваться в определенные дни, регулятор будет воздерживаться от вмешательства, а курс доллара будет формироваться под влиянием текущих рыночных факторов.