Який курс валют у банках?

Станом на ранок 14 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,90 гривні (-10 копійок) і продаж по 43,39 гривні (-11 копійок).

із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по (-10 копійок) і продаж по (-11 копійок). Купівля євро проходить по 50 гривень (-20 копійок), а продаж – по 50,75 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Долар і євро б'ють рекорди: чи злетить їхня ціна до 45 та 55 гривень і чи варто сьогодні купувати валюту

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,25 гривні (-26 копійок), а продати – по 43,40 гривні (-25 копійок).

(-26 копійок), а продати – по (-25 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,41 гривні (-24 копійки), а продаж – по 50,65 гривні (-30 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,77 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,50 гривні (-3 копійки).

(-3 копійки), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 50 гривень (-5 копійок), а продають – по 50,80 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс валют далі?

Ексклюзивно для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що після різкого стрибка на початку січня ринок поступово стабілізується, хоча рівень ризиків усе ще високий. Імовірно, що курс утримуватиметься в нинішньому діапазоні за умови стабільної пропозиції та відсутності зовнішніх або внутрішніх потрясінь.

Нагадаємо, наразі Нацбанк має рекордні міжнародні резерви та зберігає режим "керованої гнучкості". Банкір Тарас Лєсовий припускав, що коли попит і пропозиція врівноважуватимуться в певні дні, регулятор утримуватиметься від втручання, а курс долара формуватиметься під впливом поточних ринкових чинників.