Евро и доллар наконец-то подешевеют: какой официальный курс валют на старте февраля
- Нацбанк установил официальный курс доллара на 2 февраля на уровне 42,81 гривны, а курс евро – 51,02 гривны.
- На старте февраля американская валюта подешевеет лишь на 3 копейки, тогда как европейская – на 22 копейки.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. После рекордного максимума евро наконец-то упало в цене, тогда как доллар также "сбросил" несколько копеек.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 30 января торгуется по 42,84 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 29 января. Официальный курс евро составляет 51,24 гривны, следовательно его цена выросла еще на 2 копейки, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Доллар упал до четырехлетнего минимума: что происходит с курсом и кто от этого выигрывает
А вот 2 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 42,81 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,02 гривны (-22 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 30 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,50 гривны, а продажа – по 43,07 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,10 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,60 гривны, а продажа – по 43,21 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 30 января был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,55 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,27 гривны, а продажа – по 51,41 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,88 гривны, а продажа – по 51,62 гривны.
Чего ожидать на следующей неделе?
Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в первую декаду февраля на рынке наступит длительный этап стабилизации.
Среди основных факторов, которые могут давить на курсы валют – уровень потребительских цен, ритмичность финансовой помощи от стран-партнеров, последствия войны и тому подобное. Однако Нацбанк и в дальнейшем будет сохранять ключевую роль, применяя режим "управляемой гибкости".
"Можно сделать вывод, что валютный рынок окажется на плато, а курсовые показатели не будут отличаться какой-то оригинальностью", – добавил эксперт. По его прогнозу, со 2 по 8 февраля коридоры валютных колебаний на наличном рынке составят 42,5 – 43,5 гривни за доллар і 50 – 51,5 гривны за евро.