Евро и доллар наконец-то подешевеют: какой официальный курс валют на старте февраля

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. После рекордного максимума евро наконец-то упало в цене, тогда как доллар также "сбросил" несколько копеек.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 30 января торгуется по 42,84 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 29 января. Официальный курс евро составляет 51,24 гривны, следовательно его цена выросла еще на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 2 февраля курс валют будет таким:

доллар – 42,81 гривны (-3 копейки);

евро – 51,02 гривны (-22 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 30 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,50 гривны , а продажа – по 43,07 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,10 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,60 гривны, а продажа – по 43,21 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 30 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,27 гривны , а продажа – по 51,41 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,88 гривны, а продажа – по 51,62 гривны.

Чего ожидать на следующей неделе?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в первую декаду февраля на рынке наступит длительный этап стабилизации.

Среди основных факторов, которые могут давить на курсы валют – уровень потребительских цен, ритмичность финансовой помощи от стран-партнеров, последствия войны и тому подобное. Однако Нацбанк и в дальнейшем будет сохранять ключевую роль, применяя режим "управляемой гибкости".

"Можно сделать вывод, что валютный рынок окажется на плато, а курсовые показатели не будут отличаться какой-то оригинальностью", – добавил эксперт. По его прогнозу, со 2 по 8 февраля коридоры валютных колебаний на наличном рынке составят 42,5 – 43,5 гривни за доллар і 50 – 51,5 гривны за евро.