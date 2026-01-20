Пока доллар дешевеет, евро – бьет рекорды: какой официальный курс валют

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 января. И пока цена доллара даже уменьшилась на копейку, евро побил новый исторический максимум в Украине.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США 20 января торгуется по 43,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 15 копеек против 19 января. Официальный курс евро составляет 50,30 гривны, следовательно его цена упала на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 21 января курс валют будет таким:

доллар – 43,25 гривны (-1 копейка);

евро – 50,72 гривны (+42 копейки) – это новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,49 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,06 гривны, а продажа – по 43,58 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 20 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,20 гривен , а продажа – по 50,83 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 50,85 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,35 гривны, а продажа – по 50,90 гривны.

Что будет с гривной на этой неделе?

Эксклюзивно для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в конце января валютный рынок постепенно входит в период относительного покоя. Поэтому в течение периода с 19 по 25 января цена доллара и евро может быстро расти (чаще всего в пределах 30 копеек), но и так же снижаться.

В целом динамика ежедневных торгов остается изменчивой – рост подпитывает спрос, а снижение преимущественно обеспечивают валютные интервенции. К тому же ни доллару, ни евро не угрожают системные "обвалы".

В то же время эксперт Анна Золотько отметила, что на следующей неделе возможно постепенное и контролируемое ослабление гривны. Относительный баланс спроса и предложения на рынке способны пошатнуть повторные удары по энергетической инфраструктуре и риски массовых отключений света.