Официальный курс пошел вниз: сколько теперь стоят доллар и евро для украинцев
- Нацбанк установил официальный курс валют на 25 февраля: доллар будет стоить 43,26 гривны, а евро – 50,96 гривны.
- Цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки, тогда как европейской – на 4 копейки.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 25 февраля. Цена доллара и евро в Украине упала, но лишь на несколько копеек.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 24 февраля торгуется по 43,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 23 февраля. Официальный курс евро составляет 51 гривну, следовательно его цена выросла на 9 копеек, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Украинцам пора проверить свою "заначку": каких долларов и евро стоит избегать
А вот 25 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,26 гривны (-3 копейки);
- евро – 50,96 гривны (-4 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 24 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны, а продажа – по 43,55 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,28 гривны, а продажа – по 43,34 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,37 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 24 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,50 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,25 гривны, а продажа – по 51,40 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,55 гривны.
Что влияет на курс в конце зимы?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала о факторах, влияющих на курс доллара в Украине.
Нацбанк продолжает сглаживание чрезмерных колебаний на межбанке, а ключевым фактором поддержки остается поступление международной помощи. Однако военные действия и российские удары по критической инфраструктуре могут быстро усилить спрос на валюту.
К слову, последнюю неделю зимы прогнозируют относительно стабильной для гривны. В то же время в конце февраля действуют и сезонные факторы – бюджетные и налоговые потребности госказны, корпоративные платежи.