С каким курсом гривна встретит весну: Нацбанк обновил цену на валюту

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. Цена на валюту в конце февраля изменилась на несколько копеек.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 26 февраля торгуется по 43,24 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 25 февраля. Официальный курс евро составляет 50,96 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.

А вот от 27 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,20 гривны (-4 копейки);

евро – 51,02 гривны (+6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 26 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,49 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,22 гривны , а продажа – по 43,25 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,27 гривны, а продажа – по 43,30 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 26 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,70 гривны , а продажа – по 51,39 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,52 гривны.

Каким будет курс валют в марте?

Напомним, эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что цена доллара в марте будет колебаться в пределах 42,5 – 43,7 гривны, тогда как евро – в границах 50,5 – 52 гривны.

Повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченное электроснабжение существенно сдерживают развитие украинской экономики, а мирные переговоры проходят без признаков скорого завершения боевых действий.

Косвенное давление на рынок могут создавать даже общественные настроения, ведь в периоды обострений население пытается уберечь сбережения, поэтому переходит в валюту.