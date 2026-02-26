Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 26 февраля торгуется по 43,24 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 25 февраля. Официальный курс евро составляет 50,96 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.
А вот от 27 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,20 гривны (-4 копейки);
- евро – 51,02 гривны (+6 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 26 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,49 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,22 гривны, а продажа – по 43,25 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,27 гривны, а продажа – по 43,30 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 26 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,39 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,35 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,52 гривны.
Каким будет курс валют в марте?
Напомним, эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что цена доллара в марте будет колебаться в пределах 42,5 – 43,7 гривны, тогда как евро – в границах 50,5 – 52 гривны.
Повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченное электроснабжение существенно сдерживают развитие украинской экономики, а мирные переговоры проходят без признаков скорого завершения боевых действий.
Косвенное давление на рынок могут создавать даже общественные настроения, ведь в периоды обострений население пытается уберечь сбережения, поэтому переходит в валюту.