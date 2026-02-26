Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 26 лютого торгується по 43,24 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 25 лютого. Офіційний курс євро становить 50,96 гривні, отже його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.
А от 27 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,20 гривні (-4 копійки);
- євро – 51,02 гривні (+6 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 26 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні, а продаж – по 43,49 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,22 гривні, а продаж – по 43,25 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,27 гривні, а продаж – по 43,30 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 26 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 51,39 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,35 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,52 гривні.
Яким буде курс валют у березні?
Нагадаємо, ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ціна долара в березні коливатиметься в межах 42,5 – 43,7 гривні, тоді як євро – у кордонах 50,5 – 52 гривні.
Пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежене електропостачання істотно стримують розвиток української економіки, а мирні переговори проходять без ознак швидкого завершення бойових дій.
Непрямий тиск на ринок можуть створювати навіть суспільні настрої, адже в періоди загострень населення намагається вберегти заощадження, тож переходить у валюту.