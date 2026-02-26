Який курс валют у банках?

Станом на ранок 26 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (без змін), а продаж по 43,49 гривні (без змін).

(без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,70 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,22 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,25 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,27 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,30 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,60 гривні (без змін), а продають – по 51,52 гривні (+12 копійок).

Що сталося на ринку в лютому?

Нагадаємо, раніше ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що попри звичну для другої половини місяця сезонну тенденцію, суттєвим чинником і далі залишалася роль імпортерів енергоносіїв – на тлі масованих обстрілів і похолодання.

Хоча зазвичай наприкінці зими ринок поступово вирівнюється природним шляхом: пропозиція зростає, а попит знижується.

Коли ж попит суттєво переважав пропозицію, напруга зростала, а дисбаланс між покупцями й продавцями підштовхував курс валют угору. Натомість Нацбанку доводилося активно втручатися, через що динаміка була мінливою.