Доллар снова подешевел: какой официальный курс валют в Украине

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 5 февраля. Цена иностранной валюты претерпела лишь незначительные изменения: доллар немного подешевел, тогда как евро подорожало.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 4 февраля торгуется по 43,19 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 23 копейки против 3 февраля. Официальный курс евро составляет 50,95 гривны, следовательно его цена выросла на 5 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 5 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,16 гривны (-3 копейки);

евро – 51,03 гривны (+8 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 4 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,20 гривны , а продажа – по 43,32 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,81 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 4 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,03 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.

Что влияет на курс валют в Украине?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что пока ни один прогноз по курсу валют не может учесть все возможные риски, в частности из-за влияния войны на энергосистему.

Например, в феврале рынок будут формировать общая экономическая ситуация, которая должна оставаться относительно стабильной, стратегия Нацбанка, что будет действовать в рамках режима "управляемой гибкости", постепенное снижение спроса на валюту как сезонный фактор, а также развитие экспорта и ритмичность получения траншей макрофинансовой помощи.

Эксперт предположил – в течение месяца под пристальным фокусом окажется именно курс евро. На фоне нового торгового обострения между США и ЕС возможны изменения в его соотношении с долларом на мировых рынках.