Доллар снова подешевел: какой официальный курс валют в Украине
- Нацбанк установил официальный курс валют на 5 февраля: доллар будет стоить 43,16 гривны, а евро – 51,03 гривны.
- Цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки, тогда как европейская подорожала на 8 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 5 февраля. Цена иностранной валюты претерпела лишь незначительные изменения: доллар немного подешевел, тогда как евро подорожало.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 4 февраля торгуется по 43,19 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 23 копейки против 3 февраля. Официальный курс евро составляет 50,95 гривны, следовательно его цена выросла на 5 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 5 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,16 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,03 гривны (+8 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 4 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,50 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,20 гривны, а продажа – по 43,32 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,81 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 4 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,50 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,35 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,03 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.
Что влияет на курс валют в Украине?
Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что пока ни один прогноз по курсу валют не может учесть все возможные риски, в частности из-за влияния войны на энергосистему.
Например, в феврале рынок будут формировать общая экономическая ситуация, которая должна оставаться относительно стабильной, стратегия Нацбанка, что будет действовать в рамках режима "управляемой гибкости", постепенное снижение спроса на валюту как сезонный фактор, а также развитие экспорта и ритмичность получения траншей макрофинансовой помощи.
Эксперт предположил – в течение месяца под пристальным фокусом окажется именно курс евро. На фоне нового торгового обострения между США и ЕС возможны изменения в его соотношении с долларом на мировых рынках.