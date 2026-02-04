Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 4 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (+18 копеек) и продажа по 43,50 гривны (+10 копеек).

Покупка евро проходит по 50,80 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,20 гривны (+5 копеек), а продать – по 43,32 гривны (+12 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,20 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,35 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,81 гривне (+2 копейки), а продают – по 43,40 гривны (+9 копеек).

Евро покупают по 51,03 гривны (+23 копейки), а продают – по 51,50 гривны (+8 копеек).

Что может давить на гривну?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе дополнительное усиление гривны обеспечил слабый доллар. Однако теперь на позиции украинской валюты может давить решение Нацбанка снизить учетную ставку до 15%.

Правда, эффект смягчается другими факторами, например регулярностью международной помощи, интервенциями и тем, как экспортеры распределяют свою валютную выручку.

По словам банкира, на фоне международного давления на доллар и при условии сохранения достаточно комфортного уровня резервов в краткосрочной перспективе возможно или умеренное снижение курса, или его удержание в пределах узкого коридора.