Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 3 февраля торгуется по 42,96 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 15 копеек против 2 февраля. Официальный курс евро составляет 50,90 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 12 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 4 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,19 гривны (+23 копейки);
- евро – 50,95 гривны (+5 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 3 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,80 гривны, а продажа – по 43,30 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны, а продажа – по 43,20 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,66 гривны, а продажа – по 43,28 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 3 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,62 гривны, а продажа – по 51,35 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,10 гривны, а продажа – по 51,30 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,76 гривны, а продажа – по 51,42 гривны.
Что будет с курсом валют в феврале?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в феврале экономическая ситуация в Украине будет оставаться относительно стабильной.
Будет работать "гибрид" рыночных и регуляторных механизмов, ведь Нацбанк может оперативно вмешиваться для достижения баланса между спросом и предложением валюты.
Вероятно, курс доллара в течение месяца будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро – в границах 49 – 51,5 гривны. Однако пока ни один прогноз не может учесть все возможные риски, например влияние войны на энергосистему.