Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 3 февраля торгуется по 42,96 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 15 копеек против 2 февраля. Официальный курс евро составляет 50,90 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 12 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 4 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,19 гривны (+23 копейки);

евро – 50,95 гривны (+5 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 3 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,80 гривны , а продажа – по 43,30 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны , а продажа – по 43,20 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,66 гривны, а продажа – по 43,28 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 3 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,62 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,30 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,76 гривны, а продажа – по 51,42 гривны.

Что будет с курсом валют в феврале?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в феврале экономическая ситуация в Украине будет оставаться относительно стабильной.

Будет работать "гибрид" рыночных и регуляторных механизмов, ведь Нацбанк может оперативно вмешиваться для достижения баланса между спросом и предложением валюты.

Вероятно, курс доллара в течение месяца будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро – в границах 49 – 51,5 гривны. Однако пока ни один прогноз не может учесть все возможные риски, например влияние войны на энергосистему.