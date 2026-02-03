Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 3 лютого торгується по 42,96 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 15 копійок проти 2 лютого. Офіційний курс євро становить 50,90 гривні, отже його ціна зменшилася на 12 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 4 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,19 гривні (+23 копійки);

євро – 50,95 гривні (+5 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 3 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,80 гривні , а продаж – по 43,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,20 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,66 гривні, а продаж – по 43,28 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 3 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,62 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,30 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,76 гривні, а продаж – по 51,42 гривні.

Що буде з курсом валют у лютому?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в лютому економічна ситуація в Україні залишатиметься відносно стабільною.

Працюватиме "гібрид" ринкових і регуляторних механізмів, адже Нацбанк може оперативно втручатися для досягнення балансу між попитом і пропозицією валюти.

Ймовірно, курс долара впродовж місяця коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як євро – у кордонах 49 – 51,5 гривні. Однак наразі жоден прогноз не може врахувати всі ймовірні ризики, як-от вплив війни на енергосистему.