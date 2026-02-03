Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 3 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,80 гривні (+10 копійок) і продаж по 43,30 гривні (+10 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,62 гривні (-8 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (+5 копійок), а продати – по 43,20 гривні (+5 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,10 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,30 гривні (-5 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,66 гривні (без змін), а продають – по 43,28 гривні (+7 копійок).
- Євро купують по 50,76 гривні (-6 копійок), а продають – по 51,42 гривні (без змін).
Як зміниться курс валют цього тижня?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що перший тиждень лютого, ймовірно, мине в умовах стабільності або ж навіть незначного зміцнення гривні.
Ключовими стануть так звані класичні драйвери: чи будуть стабільні експортні надходження; чи активізуються імпортери для оплат на початку місяця; наскільки регулярними будуть транші міжнародної допомоги; як активно Нацбанк вестиме інтервенційну політику.
Окрім того, за словами банкірки, додатково тиснути на позиції гривні може зниження облікової ставки напередодні до 15%.