Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 4 лютого торгується по 43,19 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 23 копійки проти 3 лютого. Офіційний курс євро становить 50,95 гривні, отже його ціна зросла на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 5 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,16 гривні (-3 копійки);

євро – 51,03 гривні (+8 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 4 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,20 гривні , а продаж – по 43,32 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,81 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 4 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,03 гривні, а продаж – по 51,50 гривні.

Що впливає на курс валют в Україні?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наразі жоден прогноз щодо курсу валют не може врахувати всі ймовірні ризики, зокрема через вплив війни на енергосистему.

Наприклад, у лютому ринок формуватимуть загальна економічна ситуація, яка мала б залишатися відносно стабільною, стратегія Нацбанку, що діятиме в межах режиму "керованої гнучкості", поступове зниження попиту на валюту як сезонний чинник, а також розвиток експорту й ритмічність отримання траншів макрофінансової допомоги.

Експерт припустив – упродовж місяця під пильним фокусом опиниться саме курс євро. На тлі нового торговельного загострення між США та ЄС можливі зміни в його співвідношенні з доларом на світових ринках.