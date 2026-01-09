Пока доллар впервые достиг 43 гривен, евро подешевело: Нацбанк обновил курс валют

Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 10 января. Доллар уже который день подряд побил исторический максимум, тогда как евро даже несколько упало в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,99 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 28 копеек против 8 января. Официальный курс евро составляет 50,17 гривны, следовательно его цена выросла на 25 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 10 января курс валют будет таким:

доллар – 43,07 гривны (новый исторический максимум);

евро – 50,14 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 9 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,70 гривны и продажа – по 43,36 гривны ;

и продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,26 гривны , а продажа – по 43,44 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,02 гривны, а продажа – по 43,42 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 9 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 49,90 гривны , а продажа – по 50,70 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,40 гривны , а продажа – по 50,70 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 49,72 гривны, а продажа – по 50,90 гривны.

Что стоит делать с валютой украинцам?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор рассказала, что учитывая ситуацию не стоит паниковать и без необходимости прибегать к продажам или покупке валюты. В финансовом планировании лучше всего учитывать собственные цели.

Ориентировочно сбережения она советует распределить так: около 35% – в долларах, а еще 40 – 45% в евро. В то же время между этими двумя валютами предлагает отдать предпочтение второй, ведь Украина находится в еврозоне. Это означает, что значительная часть торговли и резервов привязана именно к евро.

И все же оснований для паники нет – январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Традиционно в начале года гривна обесценивается из-за повышенных потребностей Минфина в валюте, а впоследствии НБУ выкупает избыток гривны, что способствует стабилизации курса.