Новый курс валют: упадет ли цена на доллар и евро на следующей неделе

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 23 февраля. После незначительных колебаний предыдущей недели цена на доллар и евро почти не изменится.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 20 февраля торгуется по 43,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 19 февраля. Официальный курс евро составляет 50,91 гривны, следовательно его цена упала аж на 34 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"

А вот 23 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,27 гривны (+1 копейка);

евро – 50,91 гривны (без изменений).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,28 гривны , а продажа – по 43,29 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,52 гривны, а продажа – по 43,37 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 20 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,70 гривны , а продажа – по 51,38 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,14 гривны , а продажа – по 51,30 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,55 гривны, а продажа – по 51,47 гривны.

Что происходит с курсом валют сейчас?

Напомним, ранее эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал колебания курса валют в феврале: доллар в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро в границах 49 – 51,5 гривны.

Сезонным фактором в этот период является приближение налогового периода, что будет способствовать "естественному" выравниванию спроса и предложения на рынке. Это позволит Нацбанку несколько ослабить регуляторные рычаги.

Эксперт добавил, что оснований для резких изменений стоимости доллара или евро нет – это мировые валюты, которым глобальное обесценивание не грозит.